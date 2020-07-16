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16 июля
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Происшествия

Обвиняемого в хищении 7 млрд рублей у банка отпустили из-под стражи

Мосгорсуд отменил продление ареста гендиректору группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» Давиду Тетро.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Он обвиняется в хищении семи миллиардов рублей у Новикомбанка.

По словам источника ТАСС, близкого к следствию, Тетро заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания на других фигурантов дела, в том числе руководителей кредитной организации.

По версии обвинения, они выдавали «под откаты» заведомо невозвратные кредиты.

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, пишет bfm.ru. При этом Мосгорсуд установил срок содержания под стражей Тетро до 29 июля включительно. Таким образом, выхода Тетро из камеры следует ждать уже в этом месяце.

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