Обвиняемого в хищении 7 млрд рублей у банка отпустили из-под стражи

Он обвиняется в хищении семи миллиардов рублей у Новикомбанка.

По словам источника ТАСС, близкого к следствию, Тетро заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания на других фигурантов дела, в том числе руководителей кредитной организации.

По версии обвинения, они выдавали «под откаты» заведомо невозвратные кредиты.

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, пишет bfm.ru. При этом Мосгорсуд установил срок содержания под стражей Тетро до 29 июля включительно. Таким образом, выхода Тетро из камеры следует ждать уже в этом месяце.