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Происшествия

Обвиняемого в мошенничестве начальника налоговой инспекции на Алтае заключили под стражу

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14, обвиняемый в мошенничестве, определен под стражу, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Налоговая служба
Налоговая служба
Из архива редакции

В ведомстве также уточняют, что суд избрал меру пресечения в отношении его предполагаемого сообщника — 48-летнего мужчины. Он будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что межрайонную инспекцию ФНС № 14 возглавляет Алексей Шлегель. Ему, а также второму фигуранту дела инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

В СКР отмечают, что по версии следствия, в октябре этого года начальник межрайонной инспекции, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение бизнесмена из Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемой им фирмы.

Злоумышленники пообещали предпринимателю уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 млн рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
altapress.ru

На самом же деле деньги они никому передавать не собирались. В итоге обвиняемые получили 1,5 млн рублей, принадлежащих предпринимателю.

Эти средства якобы предназначались в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

После получения денег злоумышленники были задержаны. В целях обеспечения гражданского иска на имущество злоумышленников наложен арест.

Расследование продолжается.

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