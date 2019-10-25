Обвиняемого в мошенничестве начальника налоговой инспекции на Алтае заключили под стражу

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14, обвиняемый в мошенничестве, определен под стражу, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В ведомстве также уточняют, что суд избрал меру пресечения в отношении его предполагаемого сообщника — 48-летнего мужчины. Он будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что межрайонную инспекцию ФНС № 14 возглавляет Алексей Шлегель. Ему, а также второму фигуранту дела инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

В СКР отмечают, что по версии следствия, в октябре этого года начальник межрайонной инспекции, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение бизнесмена из Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемой им фирмы.

Злоумышленники пообещали предпринимателю уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 млн рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

На самом же деле деньги они никому передавать не собирались. В итоге обвиняемые получили 1,5 млн рублей, принадлежащих предпринимателю.

Эти средства якобы предназначались в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

После получения денег злоумышленники были задержаны. В целях обеспечения гражданского иска на имущество злоумышленников наложен арест.

Расследование продолжается.