Обвиняемого в убийстве историка Соколова поместили в психбольницу «Бутырки»

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что обвиняемый находится в двухместной камере. У Соколова есть сосед, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

Меркачева отметила, что Соколов много читает и не высказывает никаких жалоб. «В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», — сказала она.



Напомним, что эксперта по наполеоновской эпохе Олега Соколова задержали 9 ноября у реки Мойки. Он пытался утопить рюкзак с травматическим пистолетом и женскими руками. В квартире бывшего доцента нашли останки девушки. Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки, с которой состоял в отношениях. Историка арестовали до 8 января 2020 года.