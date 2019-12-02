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Происшествия

Обвиняемого в убийстве историка Соколова поместили в психбольницу «Бутырки»

Бывшего доцента питерского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка» для проведения психологической экспертизы, сообщают РБК.

Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Скан видео tvrain.ru.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что обвиняемый находится в двухместной камере. У Соколова есть сосед, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

Меркачева отметила, что Соколов много читает и не высказывает никаких жалоб. «В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер», — сказала она.

Напомним, что эксперта по наполеоновской эпохе Олега Соколова задержали 9 ноября у реки Мойки. Он пытался утопить рюкзак с травматическим пистолетом и женскими руками. В квартире бывшего доцента нашли останки девушки. Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки, с которой состоял в отношениях. Историка арестовали до 8 января 2020 года.

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