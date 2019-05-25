«Она бросилась к фуре, чтобы спасти детей». Очевидец смертельного ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск рассказала об увиденном

ДТП произошло 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск недалеко от Топчихи. В этой аварии погибла женщина 1985 года рождения — она вышла из машины, после чего на нее наехал грузовик. Вот как описывает произошедшего краевое ГИБДД.
По предварительным данным, в 18:02 произошло столкновение четырех автомобилей, которые двигались из Барнаула в сторону Алейска. Пострадавших в результате этого ДТП нет.
Второе происшествие зарегистрировано в 18:07. По предварительным данным, автомобиль «Скания», под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшийся из Барнаула в сторону Алейска, совершил наезд на женщину 1985 года рождения, водителя автомобиля «Форд», которая вышла из транспортного средства, и последующее столкновение с данным автомобилем.
В результате ДТП автомобилистка погибла, различные травмы получили три пассажира автомобиля «Форд».
А вот как описывает произошедшее очевидец — участник паблика «Инцидент Барнаул» Татьяна.
Впереди нас авария в очень густо задымленном участке от дыма из-за горящей травы на обочине. Подъехав ближе дым рассеялся и из белого автомобиля с водительского сиденья выходит девушка и направляется на задние сиденья. Только потом мы поняли, что там были двое ее детей.
В этот момент к автомобилю приближалась фура. И получилось так, что из-за определенного расположения дыма мы видим аварию, а водитель фуры, ехавшей на встречу нет! (это не в оправдания водителя фуры, а констатация факта).
Дальше Татьяна рассказывает, что девушка, которая шла к детям, увидела фуру, летящую на её машину. Она побежала навстречу фуре, пытаясь остановить её.
Я знаю как это звучит, но если бы вы там были и видели последствия вы бы поняли, что это единственное правильное решение с её стороны на тот момент). Фура, врезавшись в неё (теряет хоть какую-то скорость), перескакивает через неё левым передним колесом, тормозя задними колесами.
По словам Татьяны, фура все равно врезалась в машину с детьми, но к тому моменту скорость ее уже снизилась. Она смяла багажник хэтчбека. Дальше она с другими очевидцами помогала доставать детей.