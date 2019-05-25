Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Она бросилась к фуре, чтобы спасти детей». Очевидец смертельного ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск рассказала об увиденном

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» была очевидцем смертельной аварии на дороге, произошедшей вчера. Она объяснила, что погибшая из-за наезда фуры женщина бросилась спасать своих детей, остававшихся в машине.

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
vk.com/incident22

ДТП произошло 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск недалеко от Топчихи. В этой аварии погибла женщина 1985 года рождения — она вышла из машины, после чего на нее наехал грузовик. Вот как описывает произошедшего краевое ГИБДД.

По предварительным данным, в 18:02 произошло столкновение четырех автомобилей, которые двигались из Барнаула в сторону Алейска. Пострадавших в результате этого ДТП нет.

Второе происшествие зарегистрировано в 18:07. По предварительным данным, автомобиль «Скания», под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшийся из Барнаула в сторону Алейска, совершил наезд на женщину 1985 года рождения, водителя автомобиля «Форд», которая вышла из транспортного средства, и последующее столкновение с данным автомобилем.

В результате ДТП автомобилистка погибла, различные травмы получили три пассажира автомобиля «Форд».

А вот как описывает произошедшее очевидец — участник паблика «Инцидент Барнаул» Татьяна.



Впереди нас авария в очень густо задымленном участке от дыма из-за горящей травы на обочине. Подъехав ближе дым рассеялся и из белого автомобиля с водительского сиденья выходит девушка и направляется на задние сиденья. Только потом мы поняли, что там были двое ее детей.

ДТП 24 мая на трассе Барнаул - Рубцовск
ДТП 24 мая на трассе Барнаул — Рубцовск
vk.com/barneos22


В этот момент к автомобилю приближалась фура. И получилось так, что из-за определенного расположения дыма мы видим аварию, а водитель фуры, ехавшей на встречу нет! (это не в оправдания водителя фуры, а констатация факта).



Дальше Татьяна рассказывает, что девушка, которая шла к детям, увидела фуру, летящую на её машину. Она побежала навстречу фуре, пытаясь остановить её.

Я знаю как это звучит, но если бы вы там были и видели последствия вы бы поняли, что это единственное правильное решение с её стороны на тот момент). Фура, врезавшись в неё (теряет хоть какую-то скорость), перескакивает через неё левым передним колесом, тормозя задними колесами.

По словам Татьяны, фура все равно врезалась в машину с детьми, но к тому моменту скорость ее уже снизилась. Она смяла багажник хэтчбека. Дальше она с другими очевидцами помогала доставать детей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость