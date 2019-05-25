«Она бросилась к фуре, чтобы спасти детей». Очевидец смертельного ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск рассказала об увиденном

ДТП произошло 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск недалеко от Топчихи. В этой аварии погибла женщина 1985 года рождения — она вышла из машины, после чего на нее наехал грузовик. Вот как описывает произошедшего краевое ГИБДД.

По предварительным данным, в 18:02 произошло столкновение четырех автомобилей, которые двигались из Барнаула в сторону Алейска. Пострадавших в результате этого ДТП нет.

Второе происшествие зарегистрировано в 18:07. По предварительным данным, автомобиль «Скания», под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшийся из Барнаула в сторону Алейска, совершил наезд на женщину 1985 года рождения, водителя автомобиля «Форд», которая вышла из транспортного средства, и последующее столкновение с данным автомобилем.

В результате ДТП автомобилистка погибла, различные травмы получили три пассажира автомобиля «Форд».