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Происшествия

В Алтайском крае 80-летний водитель и пассажирка погибли в ДТП с автобусом

В Алтайском крае на трассе недалеко от села Буланиха произошло смертельное ДТП. 80-летний водитель не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским автобусом, рассказывают очевидцы в Barnaul 22. В полиции подтвердили факт происшествия.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Как сообщает ГИБДД, 15 июня около часа ночи на 313 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе мужчина-водитель 1939 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с рейсовым автобусом Higer, который направлялся из села Чемал в Новосибирск.

В результате аварии на месте происшествия скончался водитель легкового автомобиля, а также пассажир — женщина 1953 года рождения. В автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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