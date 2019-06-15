В Алтайском крае 80-летний водитель и пассажирка погибли в ДТП с автобусом

В Алтайском крае на трассе недалеко от села Буланиха произошло смертельное ДТП. 80-летний водитель не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским автобусом, рассказывают очевидцы в Barnaul 22 . В полиции подтвердили факт происшествия.

Как сообщает ГИБДД, 15 июня около часа ночи на 313 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе мужчина-водитель 1939 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с рейсовым автобусом Higer, который направлялся из села Чемал в Новосибирск.

В результате аварии на месте происшествия скончался водитель легкового автомобиля, а также пассажир — женщина 1953 года рождения. В автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.