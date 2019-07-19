Очевидцы: мужчина зарезал жительницу Барнаула и скрылся в парке

19 июля около 14:20 в одной из квартир дома на ул. Петра Сухова произошло убийство, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Неизвестный ударил женщину ножом в шею и скрылся в районе парка Юбилейный, сообщают очевидцы.

Нападавшему на вид 30−35 лет. Свидетели видели его в темной одежде, затемненных очках, бейсболке и с бутылкой водки в руках.

Сообщается, что в 17:00 его задержала полиция в парке Юбилейный.

Официальной информации по поводу происшествия пока нет.