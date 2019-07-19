Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июля 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Очевидцы: мужчина зарезал жительницу Барнаула и скрылся в парке

19 июля около 14:20 в одной из квартир дома на ул. Петра Сухова произошло убийство, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Неизвестный ударил женщину ножом в шею и скрылся в районе парка Юбилейный, сообщают очевидцы.

Парк "Юбилейный".
Парк "Юбилейный".
Анна Зайкова

Нападавшему на вид 30−35 лет. Свидетели видели его в темной одежде, затемненных очках, бейсболке и с бутылкой водки в руках.

Сообщается, что в 17:00 его задержала полиция в парке Юбилейный.

Официальной информации по поводу происшествия пока нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость