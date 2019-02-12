Очевидцы ЧП с трапом в барнаульском аэропорту: «Упала, можно сказать, в пропасть»

Очевидцы ЧП с трапом, у которого надломилась верхняя платформа при посадке в самолет, рассказали о том, что они видели и чувствовали. Напомним, несколько пассажиров рейса Барнаул-Москва рухнули с высоты около четырех метров и получили травмы.

Телеканал НТВ рассказывает историю Дарьи — она ближе всех стояла к входу в самолет.

По сведениям журналистов телеканала, у нее травма позвоночника, но пока неясно, насколько она серьезна и есть ли перелом. Поразительная бодрость пациентки — это, скорее, шоковое состояние, помноженное на действие обезболивающих уколов. Вспоминает: сделала шаг, и поняла, что значит выражение «земля ушла из-под ног».

Дарья Ермолаева:

«Упала, если можно сказать, в пропасть — ощущение такое было. Сверху упали люди, сильнейшие ушибы, травмы, полное пренебрежение техникой безопасности, как позже стало известно. Максимальное количество человек одновременно на трапе — 8. Нас было 30 на морозе, трап, конечно же, не выдержал».

Ее муж Сергей Ермолаев уверяет: после того, как это случилось, ему предложили самостоятельно транспортировать жену до «скорой» и выдали инвалидное кресло. Он усадил в него плакавшую от боли супругу и передал медикам.

Сергей Ермолаев:

«Дарья не могла встать. Просили хотя бы носилки. На нее все упали. Каким-то чудом — а мы стояли вместе — я успел зацепиться. А если бы упал? 100 килограммов веса».

Вести22 приводят мнение другой пассажирки, тоже упавшей вниз.

Наталья Лебедева:

Ребята говорят, что мы кричали, я понимаю, падаю, но не понимаю, сколько… Я встала сразу, а мужчина не смог встать, и Даша не сразу встала.

Вести 22 утверждают, что три семейные пары летели на отдых в Сочи через Москву. Мужчины пропустили вперёд женщин, чтобы те не мёрзли. Наталья, Дарья и Вика — все трое женщин из компании были на верхней площадке трапа в тот момент, когда она неожиданно сложилась. Виктория смогла зацепиться за борт, её буквально втащили в самолет. Шестеро пассажиров упали вниз.

Телеграм-канал Mash утверждает, что Дарья и ее муж летели на консультацию в клинику Москвы, у нее серьезное заболевание.

«Но трап самолёта обвалился. Даша упала, сломала рёбра и кости таза. Сейчас ей придётся потратить два месяца на другое лечение. Столько времени у неё нет», — пишет анонимный автор канала.

Факт

Трап в аэропорту Барнаула упал из-за нарушения конструкций — такие выводы были сделаны по завершении проверки. В результате ЧП пострадали шесть человек, трое сейчас находятся в больнице. По заявлению руководства аэропорта, масштабный осмотр техники в аэропорту проходил в октябре прошлого года и нарушений выявлено не было.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.