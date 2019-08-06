Очевидцы опубликовали видео с горящим автокраном под Заринском

Автокран Liebherr загорелся на трассе «Белоярск — Заринск». Водитель успел выбраться и не пострадал.
Огонь потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.
Причины возгорания выясняются.
Днем 5 августа у села Новокопылово под Заринском сгорел автокран. Огонь охватил транспортное средство почти целиком. Столб черного дыма было видно издалека, пишут в Barnaul22 свидетели происшествия.
Автокран Liebherr загорелся на трассе «Белоярск — Заринск». Водитель успел выбраться и не пострадал.
Огонь потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.
Причины возгорания выясняются.
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