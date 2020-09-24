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Происшествия

Очевидцы: пешехода сбили насмерть на проспекте Космонавтов в Барнауле

Автомобиль сбил пешехода на проспекте Космонавтов в Барнауле утром в четверг, 24 сентября, проинформировали очевидцы в паблике «Барнаул 22».

В Барнауле на "зебре" сбили пешехода.
В Барнауле на "зебре" сбили пешехода.
Наташа Букреева/vk.com/barneos22.

В сообществе также опубликовано видео, на котором запечатлено место происшествия.

Автор ролика утверждает, что пешехода сбили насмерть.

На место ЧП прибыла полиция. Подробности уточняются.

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