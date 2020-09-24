Очевидцы: пешехода сбили насмерть на проспекте Космонавтов в Барнауле

В сообществе также опубликовано видео, на котором запечатлено место происшествия.
Автор ролика утверждает, что пешехода сбили насмерть.
На место ЧП прибыла полиция. Подробности уточняются.
Автомобиль сбил пешехода на проспекте Космонавтов в Барнауле утром в четверг, 24 сентября, проинформировали очевидцы в паблике «Барнаул 22».
В сообществе также опубликовано видео, на котором запечатлено место происшествия.
Автор ролика утверждает, что пешехода сбили насмерть.
На место ЧП прибыла полиция. Подробности уточняются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter