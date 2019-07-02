Очевидцы: при поисках пропавшего ребенка в Алтайском крае нашли тело девушки

В Алтайском крае во время поиска пропавшего семилетнего Максима Шевелева спасатели обследовали реку и обнаружили тело 21-летней девушки, пишут очевидцы в группе Barnaul22.

Жительница Рубцовска 28 июня ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» 1 июля. В тот же день стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Поиски мальчика, пропавшего 21 июня на пляже реки Алей, пока не принесли результата. По словам его братьев, они поссорились и тот убежал. Его ищут в лесу и в воде.

Напомним, в регионе продолжают искать двух мальчиков (7 и 8 лет), которые пропали 27 июня в поселке Кировский в Смоленском районе. На берегу реки Песчаная нашли их велосипеды и одежду. Плавать дети не умеют. По факту исчезновения мальчиков возбудили уголовное дело.

Поиски пропавших детей на реке Песчаная. altai-krai.sledcom.ru

На территории Алтайского края за неделю утонули 11 человек. В основном это происходило во время отдыха на диких пляжах.