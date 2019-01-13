Вспышка, вопль, дым. Очевидцы рассказали о пожаре в барнаульской многоэтажке

Ночью 13 января в Барнауле сгорела квартира в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Панфиловцев, 31. Участники сообществ Barnaul22 и Инцидент Барнаул сообщили, что в пожаре погиб мужчина, и рассказали подробности случившегося.

«Мы напротив этой квартиры живем. Представь, открываешь дверь, а внутрь валит черный едкий дым. В пожарку звонила я. Намотали мокрые полотенца и спускались на ощупь вниз».

«Дверь входная погорела. Внутри потолок весь черный, все полностью в копоти и техника, и вещи, и вся квартира. Плюс вонь еще стоит».



«Вспышка яркая была, после этого мы увидели пламя и дым. После вспышки был вопль и больше я его не слышала».

Пожар в барнаульской многоэтажке. vk.com/barneos22

«Живу на 7. Видела, как всем тяжело было, в том числе и пожарным. Во дворе только четыре машины было… страшная ситуация. Как внизу женщина плакала. Соседи на улицу вышли… С детьми. Слов нет».

«Я проживаю под ними, наша квартира пострадала тоже. Нас затопили, и сгорел балкон. Мы в дыму чуть не задохнулись, у меня в квартире оставалась мама, бабушка, и мой кот. У нас все все вещи и техника пропали. И нет света».

По официальной информации, сообщение о возгорании поступило в 03:02. Через 18 минут пожар был локализован в 03:25 ликвидирован. К тушению привлекались 12 единиц техники и 37 человек личного состава.