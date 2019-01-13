Вспышка, вопль, дым. Очевидцы рассказали о пожаре в барнаульской многоэтажке

«Мы напротив этой квартиры живем. Представь, открываешь дверь, а внутрь валит черный едкий дым. В пожарку звонила я. Намотали мокрые полотенца и спускались на ощупь вниз».
«Дверь входная погорела. Внутри потолок весь черный, все полностью в копоти и техника, и вещи, и вся квартира. Плюс вонь еще стоит».
«Вспышка яркая была, после этого мы увидели пламя и дым. После вспышки был вопль и больше я его не слышала».
«Живу на 7. Видела, как всем тяжело было, в том числе и пожарным. Во дворе только четыре машины было… страшная ситуация. Как внизу женщина плакала. Соседи на улицу вышли… С детьми. Слов нет».
«Я проживаю под ними, наша квартира пострадала тоже. Нас затопили, и сгорел балкон. Мы в дыму чуть не задохнулись, у меня в квартире оставалась мама, бабушка, и мой кот. У нас все все вещи и техника пропали. И нет света».
По официальной информации, сообщение о возгорании поступило в 03:02. Через 18 минут пожар был локализован в 03:25 ликвидирован. К тушению привлекались 12 единиц техники и 37 человек личного состава.