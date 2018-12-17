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Происшествия
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Очевидцы сняли видео о том, как под Барнаулом упал мотопараплан

16 декабря в Казенной Заимке в районе Пионерского озера упал мотопараплан. Предположительно в результате аварии пострадал один человек. Пострадавшего с места происшествия увезла скорая. Об этом сообщила группа «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Мотопараплан
Мотопараплан
Открытые источники в Интернете

По предварительным данным, на летательном аппарате находились два человека. Один из них после посадки скрылся, второй обратился в медицинское учреждение. У пострадавшего переломы ноги и костей таза. Как сообщили ТАСС в экстренных службах летательный аппарат при полете зацепился за дерево. Транспортная прокуратура Барнаула проводит проверку

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» Елена стала очевидцем происшествия, и ей удалось заснять момент падения летательного аппарата. После падения она вызвала скорую помощь. К ней подошел пилот и сказал, чтобы она соврала и сказала, что пострадавший упал с дерева.

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