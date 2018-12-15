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В Барнауле трамвай развернуло на кольце

15 декабря на перекрестке улиц А. Петрова и Малахова сошел с рельсов трамвай, следовавший по маршруту № 7. Об этом сообщили подписчики паблика «Барнаул 22».

В Барнауле трамвай развернуло на кольце
В Барнауле трамвай развернуло на кольце
vk.com/barneos22

Как видно на снимке, передняя тележка трамвая поехала в одну сторону, а другая — в ином направлении. В итоге вагон развернуло перпендикулярно к направлению его движения.

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