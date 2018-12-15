Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
129

В Бийске начали банкротить трамвайное управление

Арбитражный суд Алтайского края ввел наблюдение на МУП «Трамвайное управление» в Бийске. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Трамвай в Бийске
Трамвай в Бийске
altapress.ru

«Трамвайное управление» задолжало налоговой службе почти 80 млн рублей. ФНС России подала иск о банкротстве транспортного предприятия летом 2017 года. После этого управление оспаривало предъявленные требования в рамках других дел и арбитраж приостановил рассмотрение банкротного дела. Сейчас процесс банкротства возобновился.

Стоимость имущества МУПа (33 объекта недвижимости и 39 единиц автотранспортных средств и спецтехники) оценивается в 106 млн рублей.

В апреле 2017 года работники бийского «Трамвайного управления» написали петицию Путину с просьбой поддержать перевозчиков, в июне в городе прошел митинг с требование не допустить закрытия предприятия. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем интервью с бывшим директором предприятия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость