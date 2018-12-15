В Бийске начали банкротить трамвайное управление

Арбитражный суд Алтайского края ввел наблюдение на МУП «Трамвайное управление» в Бийске. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

«Трамвайное управление» задолжало налоговой службе почти 80 млн рублей. ФНС России подала иск о банкротстве транспортного предприятия летом 2017 года. После этого управление оспаривало предъявленные требования в рамках других дел и арбитраж приостановил рассмотрение банкротного дела. Сейчас процесс банкротства возобновился.

Стоимость имущества МУПа (33 объекта недвижимости и 39 единиц автотранспортных средств и спецтехники) оценивается в 106 млн рублей.

В апреле 2017 года работники бийского «Трамвайного управления» написали петицию Путину с просьбой поддержать перевозчиков, в июне в городе прошел митинг с требование не допустить закрытия предприятия. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем интервью с бывшим директором предприятия.