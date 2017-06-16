Фотофакты. Бийчане митинговали за сохранение трамваев

15 июня в Бийске прошел митинг, на котором горожане потребовали от мэрии сохранить трамвайное управление. Акцию организовали местные коммунисты.
Как ранее пояснил altapress.ru руководитель фракции коммунистов в гордуме Бийска Владимир Ример, пока речь не идет о закрытии трамвайного управления, однако у предприятия накопились долги более 100 миллионов рублей, поэтому управление могут обанкротить.
Коммунисты уже озвучили эту проблему в гордуме и депутатам краевого заксобрания. А на митинге, проведенном 15 июня, они хотели привлечь внимание к этой проблеме.
Во время этой согласованной с мэрией Бийска акции выступили члены КПРФ, представители трамвайного управления и пассажиры. Был организован сбор подписей за сохранение трамваев в Наукограде, а также за отставку руководства города.
Напомним, в апреле представители трамвайного управления Бийска написали петицию президенту Путину с требованием "прекратить уничтожение городского электротранспорта". В документе они предлагают, в частности, предоставить им льготу 50% на электроэнергию и снизить стоимость проезда.
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