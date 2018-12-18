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18 декабря
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Происшествия
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Очевидцы сообщили, что в страшном ДТП у «Граней Алтая» разорвало «Газель»

18 декабря вечером произошло серьезное ДТП у комплекса «Грани Алтая», сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Михаил Хаустов

Очевидцы пишут: «Газель» разорвало на две части, легковушка вдребезги".

На месте работают все экстренные службы, в том числе, скорая помощь. Официальной информации пока не поступало.

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