Очевидцы сообщили, что в страшном ДТП у «Граней Алтая» разорвало «Газель»

Очевидцы пишут: «Газель» разорвало на две части, легковушка вдребезги".
На месте работают все экстренные службы, в том числе, скорая помощь. Официальной информации пока не поступало.
18 декабря вечером произошло серьезное ДТП у комплекса «Грани Алтая», сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Очевидцы пишут: «Газель» разорвало на две части, легковушка вдребезги".
На месте работают все экстренные службы, в том числе, скорая помощь. Официальной информации пока не поступало.
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