Очевидцы: у садоводства под Барнаулом поезд сбил человека

Инцидент произошел возле садоводства «Трансмашевец» под Барнаулом. Поезд сбил человека, от удара тело улетело на дорогу. Официальных сведений о его состоянии пока не поступало.
Садоводство находится в районе барнаульского поселка Лесной.
Подписчик паблика «Барнаул 22» Александр Ивакин стал очевидцем трагического происшествия: маневровый поезд сбил человека. В соцсети он опубликовал фотографии с места события.
Инцидент произошел возле садоводства «Трансмашевец» под Барнаулом. Поезд сбил человека, от удара тело улетело на дорогу. Официальных сведений о его состоянии пока не поступало.
Садоводство находится в районе барнаульского поселка Лесной.
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