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Происшествия

Очевидцы: у садоводства под Барнаулом поезд сбил человека

Подписчик паблика «Барнаул 22» Александр Ивакин стал очевидцем трагического происшествия: маневровый поезд сбил человека. В соцсети он опубликовал фотографии с места события.

У садоводства "Трансмашевец" в Барнауле. 26 сентября 2020 года.
У садоводства "Трансмашевец" в Барнауле. 26 сентября 2020 года.
vk.com/barneos22

Инцидент произошел возле садоводства «Трансмашевец» под Барнаулом. Поезд сбил человека, от удара тело улетело на дорогу. Официальных сведений о его состоянии пока не поступало.

Садоводство находится в районе барнаульского поселка Лесной.

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