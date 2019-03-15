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Происшествия

Очевидцы: в Алтайском крае водитель КамАЗа уснул за рулем, грузовик опрокинулся

В Алтайском крае 15 марта опрокинулся КамАЗ, пишут очевидцы в группе «Аварком Бийск „Все ДТП Бийска“».

ДТП с грузовиком 15 марта.
ДТП с грузовиком 15 марта.
vk.com/avarcomdtp

По информации пользователей, водитель грузовика уснул во время движения и КамАЗ опрокинулся. В ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что ДТП произошло около 4:45 на 84 километре дороги «Бийск — Турочак — Артыбаш».

По предварительным данным, водитель 1961 года рождения управлял КамАЗом с полуприцепом и ехал по дороге К — 11 от села Сайдып в направлении села Карабинка. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину и съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водителя с различными телесными повреждениями госпитализировали. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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