Очевидцы: в Алтайском крае водитель КамАЗа уснул за рулем, грузовик опрокинулся

По информации пользователей, водитель грузовика уснул во время движения и КамАЗ опрокинулся. В ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что ДТП произошло около 4:45 на 84 километре дороги «Бийск — Турочак — Артыбаш».
По предварительным данным, водитель 1961 года рождения управлял КамАЗом с полуприцепом и ехал по дороге К — 11 от села Сайдып в направлении села Карабинка. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину и съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водителя с различными телесными повреждениями госпитализировали. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.