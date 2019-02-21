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Происшествия

Очевидцы: в Барнауле горит гостиничный комплекс

В Барнауле в здании на улице 80-й Гвардейской дивизии произошел пожар, пишут в группе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, горит гостиничный комплекс.

Пожар в Барнауле 21 февраля.
Пожар в Барнауле 21 февраля.
vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщают, что на место происшествия приехало несколько пожарных машин, сотрудники полиции и скорая помощь.

«Задымление на весь район. Пришло с десяток пожарных бригад и автомобилей. Автолестница прошла, однако дело видимо серьёзно», пишет пользователь Dmitriy Glass.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:31. Горит кровля здания, площадь пожара составила 300 кв. метров.

В группе «Барнаул22» пишут, что из здания эвакуировали людей. О пострадавших не сообщается. Информация о произошедшем уточняется.

По указанному очевидцами адресу, где возник пожар, находится трехэтажный гостиничных комплекс «Т-Сервис». По словам барнаульцев, через забор от здания располагаются детский сад, жилые дома и магазин.

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