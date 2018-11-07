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7 ноября
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Происшествия
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Очевидцы: молодой барнаулец скончался после падения из окна девятиэтажки

В Барнауле из окна дома на ул. Лазурная, 56 выпал человек. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22. Пострадавший скончался на месте, говорят свидетели произошедшего.

Полиция на месте трагедии.
Полиция на месте трагедии.
Valentina Purchase в vk.com/barneos22

Подписчики паблика, знакомые с ситуацией, сообщают, что погибшим оказался парень 27 лет. Он выпал из окна на 9 этаже.

На месте работают «скорая» и полиция. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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