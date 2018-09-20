Ночная погоня. В Барнауле машины нарушителя и полиции вылетели с дороги

Автомобиль Nissan, пишут очевидцы, вылетел на трамвайное кольцо. Машина ДПС преследовала Nissan и «сама перелетела за бордюр».
В комментариях к записи сказано, что автомобили уже эвакуировали: «Сейчас проезжал, грузят», — написал один из очевидцев.
Ночью 20 сентября в сообществе Barnaul 22 пользователи сообщили об аварии на пересечении Малахова — А. Петрова с участием машины ДПС. Очевидцы предполагают, что сотрудники полиции преследовали автомобиль.
Автомобиль Nissan, пишут очевидцы, вылетел на трамвайное кольцо. Машина ДПС преследовала Nissan и «сама перелетела за бордюр».
В комментариях к записи сказано, что автомобили уже эвакуировали: «Сейчас проезжал, грузят», — написал один из очевидцев.
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