Очевидцы: в Барнауле парни выбросили таксиста из салона и сожгли его машину

Пользователи сообщают, что все произошло около 3:00 на въезде в микрорайон «Спутник». По их словам, на улице Вишневая двое парней выбросили таксиста из салона и угнали автомобиль. Вскоре сгоревшую машину обнаружили на улице Трактовая.
Барнаульцы пишут, что подозреваемым на вид 25−30 лет.
Сгоревший автомобиль.
Юрий в vk.com/incident22
Сгоревший автомобиль.
Юрий в vk.com/incident22
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Напомним, несколько дней назад очевидцы сообщали, что в Барнауле раненый ножом таксист дал отпор нападавшим.