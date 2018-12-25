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Происшествия
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Очевидцы: в Барнауле парни выбросили таксиста из салона и сожгли его машину

В барнаульском микрорайоне «Спутник» в ночь с 24 на 25 декабря неизвестные угнали автомобиль и сожгли его, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль.
Юрий в vk.com/incident22

Пользователи сообщают, что все произошло около 3:00 на въезде в микрорайон «Спутник». По их словам, на улице Вишневая двое парней выбросили таксиста из салона и угнали автомобиль. Вскоре сгоревшую машину обнаружили на улице Трактовая.

Барнаульцы пишут, что подозреваемым на вид 25−30 лет.

Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль.
Юрий в vk.com/incident22
Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль.
Юрий в vk.com/incident22

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Напомним, несколько дней назад очевидцы сообщали, что в Барнауле раненый ножом таксист дал отпор нападавшим.

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