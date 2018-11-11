Очевидцы: в Барнауле с четвертого этажа выпал мужчина

В Барнауле по адресу Попова, 127 с четвертого этажа выпал мужчина. Об этом пишет сообщество Инцидент Барнаул .

«Предположительно в результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия», — говорится в сообществе.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.