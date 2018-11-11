Очевидцы: в Барнауле с четвертого этажа выпал мужчина

«Предположительно в результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия», — говорится в сообществе.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
В Барнауле по адресу Попова, 127 с четвертого этажа выпал мужчина. Об этом пишет сообщество Инцидент Барнаул.
«Предположительно в результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия», — говорится в сообществе.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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