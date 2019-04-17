Очевидцы: в Барнауле с самолета сняли народного артиста Панкратова-Черного

В Барнауле утром 17 апреля с самолета сняли известного актера Александра Панкратова-Черного, сообщили altapress.ru очевидцы. Видео произошедшего на своей странице в Instagram разместил Владимир Завертайлов.

В ролике видно, что Александр Панкратов-Черный говорит, что попросил 100 граммов водки. Актеру якобы ответили, что он не ведет себя адекватно и пьяница и алкоголик, поэтому просят задержать самолет.

Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии, — заявил артист.

Он отметил, что вылетает из Алтайского края в Москву, а затем на Украину, в Донецк. «Простите меня, Христа ради, если я виноват», — отметил актер.

По словам очевидцев, в итоге Александра Панкратова-Черного высадили из самолета.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. В алтайском ЛУ МВД России altapress.ru сообщили, что предоставят информацию позже.

Что известно о Панкратове-Черном

Александр Панкратов родился 28 июня 1949 года в деревне Конево Алтайского края. Мечтал стать клоуном, но мать была против. Тем не менее, он поехал в Москву и поступил в Театральное училище имени М. Горького на актёрский факультет.

После окончания училища работал в 1968—1971 годах в Пензенском областном театре драмы. Затем в 1976 году окончил режиссерский факультет ВГИКа и стал режиссером киностудии «Мосфильм».

Среди его режиссерских работ: «Штрихи к портрету» (1978), «Взрослый сын» (1979), «Похождения графа Невзорова» (1982), «Салон красоты» (1985), «Система „Ниппель“» (1990). Начиная с 1980-х годов Панкратов-Чёрный активно снимается в кино. Слава пришла к нему после исполнения роли музыканта Стёпы в фильме «Мы из джаза» (1983), где актёр смог развернуться во всю мощь своего комедийного таланта. Среди других наиболее известных работ актера — роли в картинах: «Жестокий романс» (1984), «Батальоны просят огня» (1985), «Забытая мелодия для флейты» (1987)

Народный и заслуженный артист России — Александр Панкратов-Чёрный награжден орденом Дружбы. Он — лауреат премий имени Пушкина, имени Франца Кафки, Ксении Блаженной и литературной премии «Петрополь».