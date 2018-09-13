Очевидцы: в Барнауле строитель ударил сторожа лопатой, устроил пожар и бегал по району полуголым

ЧП произошло около 21:40 на стройке на улице Парковая. Барнаульцы пишут, что пьяный строитель ударил сторожа лопатой по голове. После этого злоумышленник поджег строительный вагончик.
В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Никто из работников стройки не пострадал. Вагончик выгорел полностью, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Заметив пожар, свидетели ЧП вызвали на место происшествия полицию, но мужчина успел скрыться. Очевидцы отмечают, что злоумышленник был полуголый и бегал в одних штанах.
В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru рассказали, что вскоре подозреваемого задержали. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 11 сентября в Барнауле произошел пожар на стройплощадке высотного дома.