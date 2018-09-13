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Очевидцы: в Барнауле строитель ударил сторожа лопатой, устроил пожар и бегал по району полуголым

В Барнауле вечером 12 сентября вспыхнул строительный вагончик. Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» сообщают, что пожар устроил пьяный строитель, который также напал на сторожа.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

ЧП произошло около 21:40 на стройке на улице Парковая. Барнаульцы пишут, что пьяный строитель ударил сторожа лопатой по голове. После этого злоумышленник поджег строительный вагончик.

В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Никто из работников стройки не пострадал. Вагончик выгорел полностью, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Заметив пожар, свидетели ЧП вызвали на место происшествия полицию, но мужчина успел скрыться. Очевидцы отмечают, что злоумышленник был полуголый и бегал в одних штанах.

В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru рассказали, что вскоре подозреваемого задержали. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 сентября в Барнауле произошел пожар на стройплощадке высотного дома.

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