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На Алтае судят мужчину, который поджег свою жену

Прокуратура передала в суд уголовное дело жителя села Яконур Усть-Канского района. По данным следствия, в июне 2017 года во время ссоры он облил жену горючей жидкостью и поджог, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

Ранее altapress, ru писал, что 22 июня 2017 года мужчина вернулся домой пьяный и поссорился с женой. Он облил женщину бензину и поджег ее. Когда мужчина осознал содеянное, он потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. Затем обвиняемый скрылся с места происшествия, но его задержали.

По данным прокуратуры, женщина получила ожоги общей площадью более 40%, а также ожог верхних дыхательных путей. От полученных повреждений она скончалась 2 декабря 2017 года.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

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