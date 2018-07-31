На Алтае судят мужчину, который поджег свою жену

Ранее altapress, ru писал, что 22 июня 2017 года мужчина вернулся домой пьяный и поссорился с женой. Он облил женщину бензину и поджег ее. Когда мужчина осознал содеянное, он потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. Затем обвиняемый скрылся с места происшествия, но его задержали.
По данным прокуратуры, женщина получила ожоги общей площадью более 40%, а также ожог верхних дыхательных путей. От полученных повреждений она скончалась 2 декабря 2017 года.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».