Башкирский ученик напал на школу, поджег ее и ранил педагога

Ученики школы сами рассказывают о происшествии в паблике "Подслушано Стерлитамак". По данным РИА Новости, школьник пытался поджечь бензином кабинет информатики.

На видеоролике видна толпа испуганных детей и горящая школа. На место происшествия выезжали семь бригад скорой помощи.

По последним данным. количество пострадавших увеличилось до четырех — это педагог, две ученицы и сам нападавший.

На месте ЧП работает следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Серия нападений

С 15 по 19 января в России произошло несколько нападений на российские школы. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В Перми 15 января двое подростков, вооружившись ножами, напали на учеников 10–12 лет школы № 127. В результате пострадали 15 человек, 12 из них, в том числе преподаватель, были госпитализированы. Больше всего пострадала педагог, которая пыталась защитить детей. Она получила 17 ножевых ранений и перенесла операцию.

ЧП в Бурятии случилось 19 января. Тогда девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в один из классов школы №5 города Улан-Удэ и серьезно ранил учителя с учениками топором. К счастью, никто в этой бойне не погиб. Позже выяснилось, что у девятиклассника было двое сообщников.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ, некоторые учителя и ученики знали о готовящихся нападениях, однако не поверили в правдивость этой информации. Учительница бурятской школы заявила, что ЧП случилось из-за полученной юношей двойки.

Реакция

Роскомнадзор после нападений начал блокировать группы в соцсети "ВКонтакте", в которых "содержится информация о возможных способах и средствах для совершения самоубийства". В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила проверить работу "тревожных кнопок" в учебных заведениях. Между тем в КПРФ заявили, что одной из основополагающих причин серии нападений подростков на школы является единый государственный экзамен (ЕГЭ).