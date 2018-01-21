Школьнице, которая пострадала в Улан-Удэ от страшного нападения, восстановили пальцы

Напомним, 19 января утром на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ напал подросток. По данным Следкома РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали педагог, пять учеников и сам нападавший.

Девочке, которой напавший, по сообщениям СМИ, почти отрубил два пальца, сделали операцию под руководством Сергея Голяны, микрохирург из Питера из НИДОИ им.Г.И.Турнера, руководителя отделения реконструктивной хирургии и микрохирургии кисти. По его словам, вероятность восстановления большая: "Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев… кровообращение восстановлено".

Он также поблагодарил бурятских коллег за высокий класс работы: они сумели сохранить пальчики, висевшие на кожных лоскутках.

Всего в Улан-Удэ из Санкт-Петербурга, сообщало РИА Новости, прибыли микрохирург, нейрохирурги и нейрореаниматолог.

В самом тяжелом состоянии находится девочка с травмой головы. Ее прооперировали. Пока прогнозов по ее состоянию не дают. Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев отметил, что девочка остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей потребуется пластическая операция, ее проведут за счет бюджетных средств после того, как она выйдет из тяжелого состояния.

Министр также рассказал, что подозреваемый в нападении школьник находится в тяжелом состоянии. "Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает", — сказал Самбуев. По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней.

У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжелых девочек, состояние улучшается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".