Школьнице, которая пострадала в Улан-Удэ от страшного нападения, восстановили пальцы

Операция по восстановлению пальцев девочке, которая пострадала при нападении подростка на школу в Бурятии, длилась шесть часов, сообщила на странице в Фейсбук пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ Дора Хамаганова. Врачи дают благоприятный прогноз на восстановление. Еще одна девочка находится в коме в очень тяжелом состоянии. Учитель и остальные пострадавшие идут на поправку.
Напомним, 19 января утром на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ напал подросток. По данным Следкома РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали педагог, пять учеников и сам нападавший.
Девочке, которой напавший, по сообщениям СМИ, почти отрубил два пальца, сделали операцию под руководством Сергея Голяны, микрохирург из Питера из НИДОИ им.Г.И.Турнера, руководителя отделения реконструктивной хирургии и микрохирургии кисти. По его словам, вероятность восстановления большая: "Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев… кровообращение восстановлено".
Он также поблагодарил бурятских коллег за высокий класс работы: они сумели сохранить пальчики, висевшие на кожных лоскутках.
Всего в Улан-Удэ из Санкт-Петербурга, сообщало РИА Новости, прибыли микрохирург, нейрохирурги и нейрореаниматолог.
В самом тяжелом состоянии находится девочка с травмой головы. Ее прооперировали. Пока прогнозов по ее состоянию не дают. Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев отметил, что девочка остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей потребуется пластическая операция, ее проведут за счет бюджетных средств после того, как она выйдет из тяжелого состояния.
Министр также рассказал, что подозреваемый в нападении школьник находится в тяжелом состоянии. "Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает", — сказал Самбуев. По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней.
У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжелых девочек, состояние улучшается.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.