Подробности нападения подростка с топором и коктейлем Молотова на школу в Бурятии

19 января в Улан-Удэ девятиклассник, вооруженный топором, ворвался в кабинет, где занимались семиклассники. Первоначально сообщалось, что были ранены несколько ребят и учитель. Однако в настоящее время данные о пострадавших изменились. Теперь, по данным РБК, их уже семь человек.
Нападавший поджег класс коктейлем Молотова, который принес с собой в бутылке. Подростка задержали на месте происшествия. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".
По данным агентства, 15-летний нападавший нанес колото-резаные раны двум девочкам из седьмого класса, одному мальчику и учительнице. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Ученикам и учителям этой школы оказывается психологическая помощь.
Однако по данным регионального министерства образования, среди госпитализированных оказалось "пять детей, шестой — это сам нападавший, седьмой — учитель. В министерстве отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент проводятся операции. Одной девочке ампутировали два пальца на руке, у другой порезана щека, передает Eg.ru.
Как сообщает Life.ru, юноша с порога бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. На нападавшего бросилась учительница, тот ударил женщину топором, потом напал на семиклассников. Как пишет издание, в нападении на школу подозреваются еще два подростка.
Чтобы справиться с пожаром, возникшем в классе, сотрудники МЧС эвакуировали из школы более 500 человек. Площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут после прибытия пожарных огонь был ликвидирован.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.