Подробности нападения подростка с топором и коктейлем Молотова на школу в Бурятии

В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: скрин с видео Следкома. В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3. В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3. В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3. В Улан-Удэ девятиклассник напал на семиклассников и поджег помещение. 19 января 2017 года. Фото: vk.com/anonim__o3.

Нападавший поджег класс коктейлем Молотова, который принес с собой в бутылке. Подростка задержали на месте происшествия. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, 15-летний нападавший нанес колото-резаные раны двум девочкам из седьмого класса, одному мальчику и учительнице. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Ученикам и учителям этой школы оказывается психологическая помощь.

Однако по данным регионального министерства образования, среди госпитализированных оказалось "пять детей, шестой — это сам нападавший, седьмой — учитель. В министерстве отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент проводятся операции. Одной девочке ампутировали два пальца на руке, у другой порезана щека, передает Eg.ru.



Как сообщает Life.ru, юноша с порога бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. На нападавшего бросилась учительница, тот ударил женщину топором, потом напал на семиклассников. Как пишет издание, в нападении на школу подозреваются еще два подростка.

Чтобы справиться с пожаром, возникшем в классе, сотрудники МЧС эвакуировали из школы более 500 человек. Площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут после прибытия пожарных огонь был ликвидирован.