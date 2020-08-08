Очевидцы: в барнаульской пятиэтажке нашли труп пенсионерки

Известно, что труп пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли около 17:15.
Со слов свидетеля, бабушке нанесли травму головы.
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве. Она попала на камеры видеонаблюдения, отмечают в группе.
7 августа вечером в одной из квартир дома на пр. Комсомольском в Барнауле нашли тело женщины, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Известно, что труп пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли около 17:15.
Со слов свидетеля, бабушке нанесли травму головы.
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве. Она попала на камеры видеонаблюдения, отмечают в группе.
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