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Происшествия

Очевидцы: в барнаульской пятиэтажке нашли труп пенсионерки

7 августа вечером в одной из квартир дома на пр. Комсомольском в Барнауле нашли тело женщины, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

Известно, что труп пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли около 17:15.

Со слов свидетеля, бабушке нанесли травму головы.

Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве. Она попала на камеры видеонаблюдения, отмечают в группе.

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