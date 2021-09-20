Очевидцы: из пермского университета доносится стрельба

Руководство университета призывает студентов и преподавателей запереться в аудиториях. Всех, кто еще не находится на территории учреждения, просят уйти.

«Ели вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!», — цитирует издание администрацию ПГНИУ.

В настоящий момент данных о жертвах нет. Предполагается, что стрелок, орудующий в университете, — некий Тимур Бекумансуров. Он опубликовал в сети пост: