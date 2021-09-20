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Происшествия

Очевидцы: из пермского университета доносится стрельба

Из классического университета ПГНИУ слышна стрельба, сообщает «Эхо Москвы» в Перми. Информацию подтверждает пресс-служба вуза.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

Руководство университета призывает студентов и преподавателей запереться в аудиториях. Всех, кто еще не находится на территории учреждения, просят уйти.

«Ели вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!», — цитирует издание администрацию ПГНИУ.

В настоящий момент данных о жертвах нет. Предполагается, что стрелок, орудующий в университете, — некий Тимур Бекумансуров. Он опубликовал в сети пост:

…Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно.

Наверное пишу это для упрощения работы СК или тем кто будет все это разгребать.

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