Очевидцы: в сибирском посёлке мусорщик специально переехал собаку

В посёлке Коченёво Новосибирской области мусоровоз переехал собаку. Об этом сообщает sib. fm со ссылкой на сообщество «Бумеранг добра» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, они стерилизовали бездомную собаку и отпустили во двор, где её все знали и любили. Мусорщик, по их мнению, специально переехал пса на глазах жильцов дома, в том числе детей.

«У детей истерика. У всех истерика. Есть информация, что это не первый случай живодерства этого монстра за рулём», — пишет в ВК Ольга Метелица.

Новосибирцы выразили сомнение в том, кто именно виноват в данной ситуации. «Собаку жалко конечно, но надо понимать, что нахождение любой собаки на улице без хозяина опасно для неё. Если она такая хорошая и её любили все жители во дворе, почему эти же сердобольные жители не забрали её домой?», — пишет один из комментаторов, подчеркивая, что собаку нельзя было оставлять одну.

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