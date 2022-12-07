Один из лучших ресторанов в России полностью сгорел

Сообщение о пожаре поступило в час ночи по местному времени (18:00 мск) 7 декабря. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне в системе вентиляции. Произошло замыкание из-за неисправности оборудования.
Огонь быстро распространился, и здание оказалось полностью уничтожено. Люди, находившиеся внутри, успели покинуть его самостоятельно, пострадавших нет.
Открытое горение спасатели ликвидировали в 05.34 (22:34 мск). Они не допустили перехода огня на рядом стоящие здания.
Ресторан Zuma — один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
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