7 декабря
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Происшествия

Один из лучших ресторанов в России полностью сгорел

Ресторан Zuma, занимающий 33 место в списке лучших ресторанов России, полностью сгорел в ночь на 7 декабря во Владивостоке. Об этом сообщают РИА Новости.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Сообщение о пожаре поступило в час ночи по местному времени (18:00 мск) 7 декабря. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне в системе вентиляции. Произошло замыкание из-за неисправности оборудования.

Огонь быстро распространился, и здание оказалось полностью уничтожено. Люди, находившиеся внутри, успели покинуть его самостоятельно, пострадавших нет.

Открытое горение спасатели ликвидировали в 05.34 (22:34 мск). Они не допустили перехода огня на рядом стоящие здания.

Ресторан Zuma — один из самых популярных в городе ресторанов, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

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