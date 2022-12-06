6 декабря
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Происшествия

Сибиряка подозревают в поджоге дома с людьми

В Енисейске (Красноярский край) 33-летнего жителя задержали по подозрению в поджоге дома. Внутри находились женщина и двое детей, сообщает официальный представитель регионального управления СКР Юлия Арбузова.

Сгоревший частный дом женщины и ее двоих детей в Енисейске
Сгоревший частный дом женщины и ее двоих детей в Енисейске
СК РФ по Красноярскому краю

По версии следствия, в ночь на 3 декабря подозреваемый был в нетрезвом состоянии и пришел к дому, где жила его бывшая гражданская жена. С женщиной находились 8-летний сын и 12-летняя дочь. Все они спали.

Мужчина подпер ковром входную дверь, поджег дверь и ушел. Девочка первой почувствовала запах дыма и разбудила мать.

Рядом оказался водитель такси и оказал помощь семье. Он открыл окно и спас из огня мать с детьми.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Обвиняемого задержали. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае.

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