Сибиряка подозревают в поджоге дома с людьми

По версии следствия, в ночь на 3 декабря подозреваемый был в нетрезвом состоянии и пришел к дому, где жила его бывшая гражданская жена. С женщиной находились 8-летний сын и 12-летняя дочь. Все они спали.
Мужчина подпер ковром входную дверь, поджег дверь и ушел. Девочка первой почувствовала запах дыма и разбудила мать.
Рядом оказался водитель такси и оказал помощь семье. Он открыл окно и спас из огня мать с детьми.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
Обвиняемого задержали. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняют.
Ранее мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае.
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