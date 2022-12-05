Мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае

О возгорании в надворных постройках стало известно в 5:40. Как рассказали в МЧС, огонь с большой скоростью распространялся по деревянным конструкциям. Он мог перекинуться на жилой дом, где спали женщина с двумя детьми.
Пожарные вывели людей из опасной зоны. Дом удалось спасти, надворные постройки потушили, они серьезно пострадали.
Пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Причины ЧП устанавливают.
Ранее незрячий пенсионер погиб при пожаре в сибирском регионе.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь