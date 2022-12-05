5 декабря
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Происшествия

Мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае

Пожар произошел на ул. Барнаульской в Камне-на-Оби 5 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на Алтае, МЧС.
Пожар на Алтае, МЧС.
ГУ МЧС по Алтайском краю.

О возгорании в надворных постройках стало известно в 5:40. Как рассказали в МЧС, огонь с большой скоростью распространялся по деревянным конструкциям. Он мог перекинуться на жилой дом, где спали женщина с двумя детьми.

Пожарные вывели людей из опасной зоны. Дом удалось спасти, надворные постройки потушили, они серьезно пострадали.

Пожар ликвидировали на площади 50 кв. м. Причины ЧП устанавливают.

Ранее незрячий пенсионер погиб при пожаре в сибирском регионе.

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