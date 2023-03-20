Один из основателей группы «Cream Soda» Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге

Один из участников группы провалился под лед в Ярославле, сообщает «РБК».

В соцсетях группа рассказала, что Дмитрий с компанией друзей гулял по Волге и провалился под лед. Его, а также его брата Романа и друга Георгия Киселева до сих пор ищет МЧС.

«Нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти», — добавили музыканты.

Погибший — Аристарх Ухтомский, музыкант из Ярославля. Спасатели вытащили его, но позже он скончался в машине скорой помощи.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что всего под лед провалились пять человек, из них обнаружили двух — девушку и мужчину.

Спасатели продолжают поиски трех мужчин.

Ранее в Калужской области пятеро детей провалились под лед.