20 марта
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Происшествия

Один из основателей группы «Cream Soda» Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге

Один из участников группы провалился под лед в Ярославле, сообщает «РБК».

Дмитрий Свиргунов.
Дмитрий Свиргунов.
Группа "РБК" во "ВКонтакте"

В соцсетях группа рассказала, что Дмитрий с компанией друзей гулял по Волге и провалился под лед. Его, а также его брата Романа и друга Георгия Киселева до сих пор ищет МЧС.

«Нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти», — добавили музыканты.

Погибший — Аристарх Ухтомский, музыкант из Ярославля. Спасатели вытащили его, но позже он скончался в машине скорой помощи.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что всего под лед провалились пять человек, из них обнаружили двух — девушку и мужчину.

Спасатели продолжают поиски трех мужчин.

Ранее в Калужской области пятеро детей провалились под лед.

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