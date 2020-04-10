Один из умерших от Covid-19 в Иркутске был носителем двух штаммов вируса

Один из умерших в Иркутске зараженных коронавирусом Covid-19 оказался носителем двух штаммов вируса.

Об этом 10 апреля заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания.

Выяснилось, что погибший мужчина контактировал с двумя разными зараженными. Один из них прилетел из-за границы, второй — приехал из Бурятии. <В республике самый крупный очаг инфекции в Сибири 60 человек на 10 апреля.>

Заболевание мужчины протекало в крайне тяжелой форме, пишет Тайга.инфо.

По последним данным, в Иркутской области заболели коронавирусом 22 человека, двое из них погибли, один находится в тяжелом состоянии. Еще у 20 — подозрение на инфекцию.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 10,1 тыс. случаев коронавируса. За весь период официально зафиксировано 76 смертей, выздоровели 698 человек.

В Сибирском федеральном округе известно о 212 заболевших и троих погибших.