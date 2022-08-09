Одна дома: голодная девочка плакала на балконе и звала на помощь

В Иркутске плачущего на балконе маленького ребенка заметил прохожий. Девочка рассказала ему, что находится дома одна уже больше суток, сообщает « АиФ ».

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, местный житель услышал плач ребенка и увидел — на балконе на высоте четвертого этажа стоит маленькая девочка.

Она просила еды и звала на помощь. Мужчина вызвал скорую и полицию.

Прибывший на место наряд правоохранителей, обнаружил — дверь в квартиру заперта, полицейские обратились в МЧС.

Сотрудники пожарной охраны с помощью автолестницы поднялись на балкон и спустили девочку вниз, пишет Газета.Ru.

Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ребенок рассказал взрослым, что мама ушла из дома сутки назад, заперев ее в квартире. В отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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