Одна дома: голодная девочка плакала на балконе и звала на помощь

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, местный житель услышал плач ребенка и увидел — на балконе на высоте четвертого этажа стоит маленькая девочка.
Она просила еды и звала на помощь. Мужчина вызвал скорую и полицию.
Прибывший на место наряд правоохранителей, обнаружил — дверь в квартиру заперта, полицейские обратились в МЧС.
Сотрудники пожарной охраны с помощью автолестницы поднялись на балкон и спустили девочку вниз, пишет Газета.Ru.
Медицинская помощь ей не понадобилась.
Ребенок рассказал взрослым, что мама ушла из дома сутки назад, заперев ее в квартире. В отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Ранее в Барнауле сняли видео, как дети запрыгивают на движущийся грузовой поезд.