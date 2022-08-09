9 августа
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Происшествия

Одна дома: голодная девочка плакала на балконе и звала на помощь

В Иркутске плачущего на балконе маленького ребенка заметил прохожий. Девочка рассказала ему, что находится дома одна уже больше суток, сообщает «АиФ».

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, местный житель услышал плач ребенка и увидел — на балконе на высоте четвертого этажа стоит маленькая девочка.

Она просила еды и звала на помощь. Мужчина вызвал скорую и полицию.

Прибывший на место наряд правоохранителей, обнаружил — дверь в квартиру заперта, полицейские обратились в МЧС.

Сотрудники пожарной охраны с помощью автолестницы поднялись на балкон и спустили девочку вниз, пишет Газета.Ru.

Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ребенок рассказал взрослым, что мама ушла из дома сутки назад, заперев ее в квартире. В отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Барнауле сняли видео, как дети запрыгивают на движущийся грузовой поезд.

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