Одним ударом молнии на выпасе у горы убило 550 овец

В мэрию муниципалитета Ниноцминда обратился после грозы фермер.
«Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели», — сказал заммэра Ниноцминда Александр Микеладзе.
Расследованием инцидента займется собранная мэрией спецгруппа.
Комиссия попытается понять, как одним ударом молнии могло убить больше 500 животных, пишет polit.ru.
Туши овец фермерам придется сжечь прямо в горах. Спустить их вниз вручную невозможно, транспорт же так высоко не поднимается.
Общий ущерб после инцидента составил как минимум $60 500 (эквивалент 4,4 млн рублей).
В 2012 году 200 овец погибли от удара молнии в Китае.