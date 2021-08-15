Одним ударом молнии на выпасе у горы убило 550 овец

В мэрию муниципалитета Ниноцминда обратился после грозы фермер.

«Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели», — сказал заммэра Ниноцминда Александр Микеладзе.