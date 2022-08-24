Одно нарушение лучше другого. Пьяные сибиряки поехали на тракторе сдавать металлолом

Пьяный водитель вместе с нетрезвыми попутчиками поехал на тракторе сдавать металлолом, чтобы заработать. Нарушителей остановили в Омской области, сообщает « Город55 ».

Омичей задержали, когда они ехали на железнодорожную станцию. Мужчины демонтировали металлические конструкции на приусадебном участке владельца трактора, а потом решили сдать их и заработать.

За рулем был 41-летний водитель. В кабине с ним сидел односельчанин и еще один попутчик — в прицепе. Отмечается, что мужчины находились в алкогольном опьянении и вели машину неровно. Это привлекло внимание правоохранительных органов.

Алкотектор определил у нарушителей сильную степень опьянения.

Уточняется, что на тракторе не было опознавательных знаков. Также выяснилось, что техника не стоит на учете.

Подозреваемого отстранили от управления трактором. Машину отправили на спецстоянку. На мужчину завели несколько протоколов, в том числе за перевозку людей вне кабины трактора, отсутствие регистрации ТС и вождение в пьяном виде.