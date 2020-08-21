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Происшествия

Одного из пропавших мужчин в Алтайском крае нашли мертвым

Пропавшего жителя Барнаула нашли мертвым. Об этом 21 августа сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший найден, погиб. "Лиза Алерт".
Пропавший найден, погиб. "Лиза Алерт".
altapress.ru

36-летний Дмитрий Хорохордин пропал 15 августа.

Подробности обнаружения традиционно не разглашаются.

Ранее сообщалось, что также поисковики разыскивают жителя Новоалтайска Владимира Пыргаева. 17 августа он ушел из дома и пропал.

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