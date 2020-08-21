Одного из пропавших мужчин в Алтайском крае нашли мертвым

36-летний Дмитрий Хорохордин пропал 15 августа.
Подробности обнаружения традиционно не разглашаются.
Ранее сообщалось, что также поисковики разыскивают жителя Новоалтайска Владимира Пыргаева. 17 августа он ушел из дома и пропал.
Пропавшего жителя Барнаула нашли мертвым. Об этом 21 августа сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
36-летний Дмитрий Хорохордин пропал 15 августа.
Подробности обнаружения традиционно не разглашаются.
Ранее сообщалось, что также поисковики разыскивают жителя Новоалтайска Владимира Пыргаева. 17 августа он ушел из дома и пропал.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter