Одного из руководителей барнаульского «Горэлектротранса» поймали за крупное мошенничество

Бывшего начальника транспортной службы барнаульского «Горэлектротранса» («ГЭТ») Сергея Милько осудили за мошенничество в крупном размере. Он купил для предприятия машину по завышенной более чем в два раза стоимости, следует из приговора Индустриального районного суда.

В чем суть мошенничества?

В 2016 году муниципальному предприятию понадобился грузовик-«техничка». На новый у «ГЭТа» не нашлось 5 млн рублей, поэтому Милько предложил руководству купить подержанный «Урал». Он убедил коллег, что может достать подходящую машину с военной консервации, говорится в материалах суда.

«ГЭТ» выделил на покупку машины заявленную сумму — 620 тыс. рублей. В декабре 2016 года предприятие объявило соответствующий аукцион. На тендер никто не заявился, и Сергей смог оформить сделку без процедуры госзакупок.

Продавцом выступало частное лицо из Бийска. Милько купил у него «Урал» 1997 года выпуска за 240 тыс. рублей. Так как «ГЭТ» по закону не мог заключить договор с физлицом, экс-начальник транспортного отдела попросил знакомого оформить сделку через его фирму.

Разницу между реальной стоимостью машины и тем, сколько за нее заплатил «ГЭТ» — 380 тыс. рублей, Сергей Милько похитил, согласился суд с позицией следствия.

Как это вскрылось?

Работники «ГЭТа» в качестве свидетелей рассказали, что бухгалтерия требовала от Милько документы на указанный автомобиль, но он их так и не передал. Более того, «Урал» он тоже никому не показывал — говорил, что грузовик находится на переделке под спецтехнику. Тогда руководство «ГЭТа» написало на тогда еще начальника транспортной службы заявление в полицию.

После этого Сергей все же пригнал машину на территорию предприятия. Выяснилось, что она непригодна к эксплуатации. Сейчас она стоит опечатанная и не используется, рассказал директор «ГЭТа» Николай Петряшин.

Как наказали Милько?

Сергей Милько вину отрицал и говорил, что никакой выгоды от сделки не получил. Но суд критически отнесся к его позиции, потому что показания всех участников процесса свидетельствовали об обратном.

Суд квалифицировал действия экс-руководителя транспортной службы «ГЭТа» как мошенничество и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами стало то, что Сергей воевал в Чечне и Югославии, а также воспитывает малолетнего ребенка.

Также суд решил взыскать с бывшего работника в пользу предприятия 380 тыс. рублей.