Одного из тонущих мальчиков на Бии спас росгвардеец

Накануне на реке Бия произошла трагедия — утонул 11-летний школьник. Вода могла унести жизнь еще одного ребенка, который купался в тот день, но на помощь пришел гулявший рядом мужчина. Оказалось, спасителем подростка был сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Александр Буянов.

Мужчина был на набережной со своей семьей и услышал детский крик со стороны реки. Росгвардеец тут же бросился в воду, подплыл к мальчику и вытащил его на берег, оказал первую помощь, рассказывают в ведомстве.

Когда школьник восстановил дыхание, то смог сказать, что был не один. С ним купался еще один ребенок.

Тогда Александр Буянов вызвал спасателей и вновь бросился в реку на поиски второго ребенка, но его уже далеко унесло от берега.

По информации СУ СКР по Алтайскому краю, глубина места реки, где утонул мальчик, составляет 3 метра.