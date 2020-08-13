Одного из тонущих мальчиков на Бии спас росгвардеец

Мужчина был на набережной со своей семьей и услышал детский крик со стороны реки. Росгвардеец тут же бросился в воду, подплыл к мальчику и вытащил его на берег, оказал первую помощь, рассказывают в ведомстве.
Когда школьник восстановил дыхание, то смог сказать, что был не один. С ним купался еще один ребенок.
Тогда Александр Буянов вызвал спасателей и вновь бросился в реку на поиски второго ребенка, но его уже далеко унесло от берега.
По информации СУ СКР по Алтайскому краю, глубина места реки, где утонул мальчик, составляет 3 метра.