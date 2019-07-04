СМИ сообщили одну из версий катастрофы на атомном глубоководном аппарате

Короткое замыкание в свою очередь могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. В момент ЧП большинство подводников отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, отмечает издание.
Это объясняет тот факт, что выжили лишь пять человек — это была вахта, только заступившая на дежурство. Они и сумели локализовать распространение огня и поднять станцию.
По данным источника, инцидент на АС-31 произошел в минувший понедельник около 21 часа. Станция в это время выполняла боевые задачи на полигоне Северного флота, в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море.
В момент пожара большая часть личного состава находилась в так называемом жилом отсеке станции, отделенном от служебных отсеков и центрального поста специальными переборками. Возможно, что во время ЧП дежурные не успели вовремя провести герметизацию отсека. Короткое замыкание — лишь одна из версий, пишет bfm.ru.
Отряд гидронавтов
За 45 лет существования отряда гидронавтов не произошло ни одной серьезной аварии с пожаром, утверждает источник издания.
Погибшие
На сайте минобороны России опубликовали список погибших при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море.
Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.
- Герой Российской Федерации, капитан I ранга Долонский Денис Владимирович,
- Герой Российской Федерации, капитан I ранга Филин Николай Иванович,
- капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович,
- капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
- капитан I ранга Иванов Константин Анатольевич,
- капитан I ранга Опарин Денис Александрович,
- капитан I ранга Сомов Константин Юрьевич,
- капитан II ранга Авдонин Александр Валерьевич,
- капитан II ранга Данильченко Сергей Петрович,
- капитан II ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
- подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
- капитан III ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
- капитан III ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
- капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.