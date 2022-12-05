Оголодавший курьер не довез до заказчика 10 кг шашлыка в Барнауле

Курьер в Барнауле не довез до заказчика присвоил себе 10 кг шашлыка, передает пресс-служба министерства юстиции Алтайского края.

Инцидент произошел накануне 4 декабря в Центральном районе. Барнаульцы заказали 7 кг шашлыка из свиньи и 3 кг шашлыка из баранины на сумму шесть тыс. рублей.

Однако до заказчика мясо не доехало. Курьер забрал блюдо себе и скрылся с места преступления.

Оголодавший доставщик вскоре испугался уголовной ответственности и возместил покупателю имущественный вред в полном объеме. Уголовное дело прекратили в связи с примирением с потерпевшим.

Ранее правила жарки шашлыка изменили в России.