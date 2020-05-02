Огонь охватил сауну в Бийске на Первомай

Пожар произошел в ночь на 2 мая в сауне, расположенной на территории Бийска.

О произошедшем сообщили в паблике «Инцидент Бийск». Автор заметки уточняет, что пожар случился на улице Сибирской.

В комментариях указывают, что якобы это здание горит уже не в первый раз.