Огонь охватил сауну в Бийске на Первомай

О произошедшем сообщили в паблике «Инцидент Бийск». Автор заметки уточняет, что пожар случился на улице Сибирской.
В комментариях указывают, что якобы это здание горит уже не в первый раз.
Пожар произошел в ночь на 2 мая в сауне, расположенной на территории Бийска.
О произошедшем сообщили в паблике «Инцидент Бийск». Автор заметки уточняет, что пожар случился на улице Сибирской.
В комментариях указывают, что якобы это здание горит уже не в первый раз.
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