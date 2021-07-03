Огонь в воде. В Мексиканском заливе тушили пожар на поверхности океана

На морском трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар.

Причиной ЧП, предположительно, стала утечка из-за неисправности одного из клапанов на глубине 80 метров. На виде можно увидеть, как из морской глубины прорывается пламя.

Через пять часов огонь был ликвидирован, а также приостановлена работа близлежащей нефтяной платформы, отмечают «Известия».

Сведений о пострадавших или эвакуированных не поступало.

Глава мексиканского регулятора безопасности нефти ASE заявил, что инцидент «не привел к разливу нефти». Он не объяснил, что в таком случае горит на поверхности воды, уточнил РБК со ссылкой на Reuters.