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Происшествия

Огонь в воде. В Мексиканском заливе тушили пожар на поверхности океана

На морском трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар.

Подводный пожар в Мексике.
Подводный пожар в Мексике.
Скриншот видео

Причиной ЧП, предположительно, стала утечка из-за неисправности одного из клапанов на глубине 80 метров. На виде можно увидеть, как из морской глубины прорывается пламя.


Через пять часов огонь был ликвидирован, а также приостановлена работа близлежащей нефтяной платформы, отмечают «Известия».

Сведений о пострадавших или эвакуированных не поступало.

Глава мексиканского регулятора безопасности нефти ASE заявил, что инцидент «не привел к разливу нефти». Он не объяснил, что в таком случае горит на поверхности воды, уточнил РБК со ссылкой на Reuters.

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