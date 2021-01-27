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Происшествия

Ограбление по-бийски. На видео попало, как неизвестный в капюшоне готовился к преступлению

Житель Бийска решил ограбить офис микрофинансовой организации. На камеру видеонаблюдения попало, как он готовился к нападению, ходил из угла в угол и все-таки решился. Ролик опубликовала пресс-служба бийской полиции.

Грабитель в бийском офисе микрозаймов.
Грабитель в бийском офисе микрозаймов.
Скриншот видео МУ МВД России "Бийское"

На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение, то садится на стул, то встает, в итоге внезапно достает нож из внутреннего кармана куртки и нападает на специалиста по выдаче займов.

«Однако довести задуманное до конца злоумышленник не успел. В этот момент начала открываться дверь. Грабитель бросил оружие и убежал в неизвестном направлении», — рассказали в полиции.

Налетчика поймали, им оказался 30-летний местный житель — безработный и ранее не судимый.

Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. На него завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».

В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Мамонтовском районе мужчина проник в дом к пожилой женщине, избил ее и обчистил холодильник — забрал конфеты, мясо и мороженое. За грабеж ему грозит до семи лет тюрьмы.

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