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1 июля
Происшествия

Огромная стая собак рвала кошку на детской площадке. В соцсетях обсуждают вину детей

В Красноярске около десяти бездомных собак практически разорвали на части кошку на детской площадке, пишет «Проспект Мира».

Стая собак набросилась на кошку в Красноярске.
Стая собак набросилась на кошку в Красноярске.
кадр из видео.

На кадрах, которые лучше не смотреть людям впечатлительным, дети носят кошку по детской площадке. Там же отдыхают в тени бездомные собаки.

На детей они не кидаются, один мальчик даже отпугивает собак предметом похожим на игрушечный лук. В какой-то момент кошка начинает убегать от детей, за ней кинулась стая.

При этом собак хоть и много, но в кадре они не все — когда кошку начали трепать, подбежали с разных сторон еще несколько особей.

Всей кучей они таскали кошку по двору, пока на помощь не пришла местная жительница — она разогнала собак и забрала с собой пострадавшее животное, которое к этому моменту уже просто лежало на траве.


В соцсетях разгорелся спор. Так, по мнению одних, дети специально бросили кошку на растерзание: мальчик с ней в руках пошел в сторону собак, а далее она уже бежит — из-за препятствия в виде игрового комплекса сложно понять, что произошло.

Родители детей утверждают, что кошку нашли во дворе и отгоняли от нее собак, а потом решили унести ее, но животное вырвалось, когда дети проходили мимо псов.

Впрочем, есть и третья сторона — на детской площадке в любом случае не должно быть стаи бродячих собак, особенно в таком количестве.

Видео получило настолько широкую огласку в городе, что в комментариях даже оставили запись с аккаунта правительства Красноярского края.

Представители власти посоветовали сообщать в специальную службу, если мешают бездомные собаки. Также попросили заявить в полицию о жестоком обращении с животным, если есть доказательства.

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