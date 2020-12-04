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Происшествия

На Алтае огромный КамАЗ золотодобытчиков протаранил сарай и раздавил бычка

В Змеиногорске водитель КамАЗа въехал в дом на ул. Спартака. Машина принадлежит перевозчику «АлтАвто», подрядчику золотодобывающей компании, с которой воюют местные жители, сообщает «Змеиногорский вестник».

КамАЗ врезался в сарай в Змеиногорске.
КамАЗ врезался в сарай в Змеиногорске.
"Змеиногорский вестник" / zmnvest.ru

Грузовик протаранил сарай, который принадлежит многодетной семье. В сарае погиб бычок.

Сам дом от разрушения чудом спасла береза.

Уже более трех месяцев местные жители пытаются призвать к порядку компанию, вывозящую золотосодержащие отходы из города.

«Совместно с краевым управлением по охране памятником нам удалось добиться удаления ЗБФ, как называется компания, ведущая вывоз руды, с мест, находящихся в реестре памятников археологии и культуры федерального значения. Но, покинув Змеиную гору, ЗБФ и их подрядчики, перевозчики ООО „АлтАвто“, перебазировались почти на улицы города, о чем мы неоднократно писали, указывая на возможные критические ситуации», — пишет местная газета.

Жители возмущены. Они требуют от органов местной власти немедленно навести порядок и прекратить работы по добыче руды почти на их улицах и огородах.

Ранее золотодобытчики превратили карьер за стадионом Змеиногорска в безжизненный пустырь.

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